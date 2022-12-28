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В Москве генерала МЧС госпитализировали после падения льда с крыши

На генерал-лейтенанта МЧС упала наледь в Москве, его госпитализировали
Инцидент произошел на Инициативной улице, в районе одного из зданий центрального аппарата МЧС. Глава департамента оперативного управления ведомства Анатолий Елизаров получил травму головы, прокуратура ведет проверку

В Москве генерала МЧС госпитализировали после падения льда с крыши
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Генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров получил травму головы после падения на него наледи в Москве, сообщает телеграм-канал «112». Источник РБК, близкий к МЧС, подтвердил эту информацию.

Елизаров проходил под крышей нежилого здания на улице Инициативная, когда на него с высоты второго этажа упала наледь. По словам источника РБК, несчастный случай произошел во время обеденного перерыва в районе одного из зданий центрального аппарата МЧС.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку. В сообщении ведомства не уточняется личность пострадавшего.

Елизаров с марта 2017 года возглавляет департамент оперативного управления МЧС. До этого он работал в Национальном центре управления в кризисных ситуациях, занимал разные должности в управлениях МЧС по Тверской и Липецкой областям.

22 декабря в подмосковном Красногорске на 13-летнего мальчика с крыши дома обвалилась насыпь снега. Подросток погиб, прокуратура начала проверку.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МЧС наледь госпитализация прокуратура
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