В Индии остановили фармпроизводство из-за смерти 18 детей в Узбекистане

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Власти Индии потребовали полностью прекратить производство на заводе фармакологической компании Marion Biotech в связи с гибелью 18 детей в Узбекистане после употребления препаратов этой компании, сообщает телеканал NDTV.

В отношении Marion Biotech Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств Индии провела проверку, после того как в Узбекистане завели уголовное дело по факту смерти 18 детей после приема сиропа «Док-1 Макс», который производит эта компания. В расследовании приняло участие Управление по контролю и лицензированию лекарств штата Уттар-Прадеш, где находится фармпроизводство. Проверка выявила грубые технологические нарушения и отсутствие должного контроля.

Marion Biotech с 2012 года импортирует в Узбекистан сироп от кашля «Док-1 Макс». Дело было заведено в отношении сотрудников импортера лекарства и ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств» по п. «а» ч. 4 ст. 186-3 УК (производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, повлекшие человеческие жертвы). По этой статье фигурантам грозит от десяти до 15 лет лишения свободы, подозреваемые арестованы.

Минздрав Узбекистана сообщил, что в одной из серий сиропа содержался этиленгликоль — токсичное вещество, вызывающее рвоту, судороги, обморок, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острую почечную недостаточность. По данным ведомства, из-за приема сиропа умерли 18 из 21 принявшего сироп и госпитализированного ребенка. В министерстве также отметили, что доза была превышена и родители давали препарат простудившимся детям без рецепта врача.

С 30 декабря в Узбекистане была приостановлена продажа всех лекарств Marion Biotech, сообщила пресс-секретарь Агентства по развитию фармацевтической отрасли Кизлархон Бегматова. «С сегодняшнего дня временно приостановлена продажа всех видов лекарственных средств, произведенных индийской компанией Marion Biotech и зарегистрированных в нашей стране», — заявила она.

Всего индийская фармкомпания зарегистрировала в Узбекистане более 20 препаратов в форме таблеток, гранул, капсул и сиропов, большинство из них против ОРВИ и гриппа, следует из данных Минздрава республики.