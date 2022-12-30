В Перми сгорел ретропоезд 1944 года

В Перми полностью выгорел паровоз (ретропоезд) ЕА-3113, стоявший на пути цеха моторвагонных секций станции Пермь-2, сообщила Уральская транспортная прокуратура в Telegram.

Возгорание поезда возникло 29 декабря в 20:30 по местному времени (22:30 мск), пожар потушили примерно через час, уточнили в прокуратуре.

Предварительная причина — нарушение правил противопожарной безопасности машинистом-кочегаром. Пермская транспортная прокуратура начала проверку.

Телеграм-канал Baza пишет, что машинист-кочегар, готовя поезд 1944 года к отправке, использовал слишком много угля, из-за чего и начался пожар. Сначала железнодорожные рабочие пытались потушить возгорание самостоятельно, но через 20 минут пришлось вызвать пожарных. По данным Baza, поезд был выпущен в 1944 году.

ЕА-3113 выпущен в США для Советского Союза по программе ленд-лиза в 1944 году, уточняет пермское издание «Текст». Паровоз прибыл в Пермь в 2020-м и стал четвертым ретропоездом в городе. В локомотивном депо уже находились два паровоза 1950-х годов выпуска — «Лебедянки», Л-3111 и Л-4372, а также паровоз ЛВ-0123. Пермская пригородная компания проводила на ЕА-3113 экскурсии.