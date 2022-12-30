Российские дипломаты цветами поздравили Ким Чен Ына с Новым годом

Ким Чен Ын (Фото: KCNA / EPA / ТАСС)

Российские дипломаты поздравили руководителя КНДР Ким Чен Ына с наступающим Новым годом и прислали ему корзину с цветами, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

То же самое сделали их коллеги из Вьетнама и с Кубы.

«Корзины цветов и поздравительные письма уважаемому товарищу Ким Чен Ыну были доставлены 29 декабря сотрудниками от имени дипломатических корпусов России, чрезвычайным и полномочным послом Кубы и военным атташе при посольстве Вьетнама», — сказано в сообщении.

Ранее Ким Чен Ына с наступающим Новым годом поздравили президенты Египта — Абдель Фаттах ас-Сиси и Палестины — Махмуд Аббас. Первый направил северокорейскому лидеру телеграмму, в которой пожелал, чтобы 2023 год «стал годом благосостояния и процветания для народов всего мира».

«Желаю, чтобы и в новом году были приняты мощные меры по дальнейшему укреплению двусторонних отношений» — написал ас-Сиси и пожелал жителям КНДР «более светлого будущего».

Аббас, как и дипломаты, прислал Ким Чен Ыну цветы.

В Северной Корее ведется свое летоисчисление, отсчет которого начинается с года рождения основателя КНДР Ким Ир Сена (1912). Так, 2023 год должен стать 112 годом чучхе.