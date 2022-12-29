Главу центра творчества Астрахани уволили из-за невыдачи подарков

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Директора Астраханского областного центра развития творчества уволили из-за невыдачи подарков детям-инвалидам на «губернаторской елке». Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор области Игорь Бабушкин.

«Отрицать ошибку организаторов, в результате чего часть детей получили подарки на самом мероприятии, а подарки других были отправлены в учреждения, я не буду. <...> Директор Астраханского областного центра развития творчества был уволен», — заявил Бабушкин. Он отметил, что директор школы-интерната № 7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Роман Болтик и региональный министр образования и науки Егор Угаров привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как следует из информации на сайте Астраханского областного центра развития творчества, директором организации является Нина Коннова.

Ранее журналистка Ксения Собчак со ссылкой сообщила, что на «губернаторской елке» в Астрахани новогодние подарки вручили только детям мобилизованных, хотя на мероприятие приехали дети из школ-интернатов со всей области и Донбасса.