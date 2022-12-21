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Ракова объявила о начале акции «Добрая елка мэра Москвы»

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

В 20 зданиях столичных больниц пройдет акция «Добрая елка мэра Москвы» — комплекс праздничных мероприятий для маленьких пациентов. Об этом при посещении детской ГКБ им. Башляевой в Северном Тушине рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В программе мероприятий — театрализованные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, анимационная программа, музыкальные номера, игры у елки, творческие мастер-классы и, разумеется, новогодние подарки для каждого из 7,5 тыс. пациентов этих больниц. Тем же детям, которые находятся в изоляционно-диагностических боксах и не смогут принять участие в праздничных мероприятиях, подарки передадут через сотрудников клиник.

Помимо ДГКБ им. Башляевой акция затронет другие детские клиники, подведомственные столичному Депздраву:

  • НИИ неотложной детской хирургии и травматологии,
  • Детская городская клиническая больница № 9 им. Сперанского,
  • Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям им. Войно-Ясенецкого,
  • Детская городская клиническая больница им. Филатова,
  • Морозовская детская городская клиническая больница и другие.
Теги
новогодние елки Москва детская больница детские елки Анастасия Ракова
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