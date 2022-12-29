Путин назвал музыку Артемьева символом эпохи

Эдуард Артемьев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Эдуарда Артемьева, умершего сегодня на 86-м году жизни. Это следует из телеграммы президента, опубликованной на сайте Кремля.

«Его музыка связала многие поколения, стала символом, без преувеличения, целой исторической эпохи. Это был бесконечно талантливый, неординарный, преданный своему призванию человек, который проложил особый, очень личный путь в искусстве», — написал Путин.

Народный артист России Эдуард Артемьев умер 29 декабря на 86-м году жизни. Его сын Артемий накануне сообщил, что Артемьев переведен в реанимационное отделение из-за возникших проблем на фоне лечения от бактериальной пневмонии.

Артемьев получил известность как создатель авангардистских композиций «Мозаика», «Двенадцать взглядов на мир», «Три взгляда на революцию», симфоний «Пилигримы» и «Семь врат в мир Сатори». С 1960-х он начал писать музыку к фильмам, в частности, его мелодии звучат в фильмах Андрея Тарковского «Солярис», «Сталкер» и «Зеркало». Его музыка звучит в сериале «Доктор Живаго» и фильмах «Легенда № 17», «Герой» и «Никто, кроме нас». Также он является автором музыки для более 30 спектаклей для разных театров.