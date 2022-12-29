Власти Коми объяснили слова Уйбы об активистах и «экологическом мусоре»

Владимир Уйба (Фото: kremlin.ru)

Глава Республики Коми Владимир Уйба фразой об «экологическом мусоре» обращался не к экоактивистам, а к тем, кто выдает себя за них. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации Коми.

«Фраза «экологический мусор» была сказана не в отношении экоактивистов, а в отношении тех, кто выдает себя за них, при этом руководствуется не вопросами защиты экологии, а политическими мотивами», — говорится в сообщении администрации.

14 декабря во время прямой линии с главой Республики Коми Уйба заявил, что люди, выступающие против строительства завода по сортировке мусора, — «экологический мусор». Он предложил разделять людей, которые за и против строительства. «Если это люди, которые хотят, чтобы была экореспублика, — тогда мы с этими людьми в одной стороне, а их значительно больше. И те люди, которые не хотят этого, и им чем хуже, тем лучше — тогда это вот эти люди. Вот этот вот, извините, экологический мусор», — заявил Уйба. Он отметил, что люди, призывающие протестовать против сортировки, — это враждебная оппозиция.

В пресс-службе администрации Коми РБК уточнили, что Уйба отменил строительство мусоросортировочного комплекса в пригороде Сыктывкара, поскольку для него «на первом месте всегда стояло и будет стоять мнение людей, ни одно решение без согласования с жителями республики принято не будет».