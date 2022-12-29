Минобороны показало кадры работы в бою танков Т-80 с мобилизованными в экипажах

Минобороны показало кадры работы в бою танков с мобилизованными в экипаже

Минобороны показало боевую работу танков Т-80 Западного военного округа (ЗВО) с мобилизованными в составе экипажей, видео опубликовал ТАСС.

«Военнослужащие танковой роты ЗВО, в состав подразделений которых входят мобилизованные граждане РФ, провели на танках Т-80 маневренный бой с противником. Во время боя экипажи использовали естественные укрытия и складки местности во время стрельбы по танкам, бронетехнике и живой силе противника», — отметили в ведомстве.

В Минобороны пояснили, что для корректировки огня использовался беспилотник, а камера на нем фиксировала поражение цели.

20 декабря Минобороны сообщило, что на вооружение танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), подразделения которого участвуют в боевых действиях в зоне спецоперации, поступила партия танков Т-90М «Прорыв».

Инструкторы обучали военнослужащих в экипажах вождению машин «по естественным препятствиям участков местности» и стрельбе из открытых и закрытых позиций, корректировку огня также вели с помощью дронов.

В ведомстве отметили, что экипажи танков после завершения подготовки должны приступить к выполнению задач в составе группировки подразделений «Отважные».

