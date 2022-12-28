Кремль пообещал новогоднее поздравление от Путина без изменений формата

Песков: Путин традиционно поздравит россиян с Новым годом, изменений формата не будет

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обратится с традиционным новогодним поздравлением к россиянам, изменений формата не планируется, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет, никаких изменений не планируется», — ответил Песков на вопрос, не планируется ли изменить «интерьер» обращения, которое традиционно записывается на фоне Кремля.

«Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента», — подчеркнул Песков.

На вопрос, будет ли новогоднее обращение отличаться от предыдущего из-за спецоперации на Украине, пресс-секретарь президента ответил, что каждое поздравление президента «несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся», «так будет и на этот раз».

Сам Путин 22 декабря заявил, что планирует отметить Новый год с близкими и «посмотреть выступление президента».

Предыдущее новогоднее обращение Путина стало самым продолжительным — оно длилось 6 минут 22 секунды, за это время президент произнес почти 700 слов. Он уделил большое внимание пандемии COVID-19, выразил поддержку потерявшим близких из-за вируса и отдельно поздравил медиков, военных и сотрудников правоохранительных органов, которые встречали Новый год на работе. Приоритетной задачей властей Путин назвал повышение благосостояния и качества жизни россиян.