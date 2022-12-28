Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 74,18 (+1,56) Инвестиции, 27 дек, 19:16
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 69,93 (+1,49) Инвестиции, 27 дек, 19:16
Инвесторы подали в суд на криптобиржу Gemini за мошенничество Крипто, 14:27
Япония впервые за полгода получит партию сырой нефти из России Бизнес, 14:21
Кремль пообещал новогоднее поздравление от Путина без изменений формата Общество, 14:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:13
В РПЦ пообещали поддержать решивших переехать в Россию африканских буров Общество, 14:11
Мыскина словами «вообще огонь» оценила игру Дзюбы в теннис Спорт, 14:07
В России решили создать сертификаты для борцов за кибербезопасность Технологии и медиа, 14:06
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
ЦБ указал на отсутствие гарантий разморозки активов при наличии лицензий Инвестиции, 14:02
«Аэрофлот» потребует сократить экипажи в самолетах Ту-214 Бизнес, 14:02
Песков сообщил об отмене визита Путина в Псков из-за погоды Политика, 14:01
В 2023 году бизнесу придется увеличить расходы на защиту своих ИТ-систем Pro, 14:01
Федун заявил о попытках РФС «зацепиться в УЕФА» перед уходом в Азию Спорт, 13:38
Кремль отверг «планы мира» от Украины без признания «сегодняшних реалий» Политика, 13:37
Хуснуллин заявил о возможной корректировке льготной ипотеки в 2023 году Экономика, 13:33
Общество ,  
0 

Кремль пообещал новогоднее поздравление от Путина без изменений формата

Песков: Путин традиционно поздравит россиян с Новым годом, изменений формата не будет
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обратится с традиционным новогодним поздравлением к россиянам, изменений формата не планируется, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет, никаких изменений не планируется», — ответил Песков на вопрос, не планируется ли изменить «интерьер» обращения, которое традиционно записывается на фоне Кремля.

«Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента», — подчеркнул Песков.

На вопрос, будет ли новогоднее обращение отличаться от предыдущего из-за спецоперации на Украине, пресс-секретарь президента ответил, что каждое поздравление президента «несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся», «так будет и на этот раз».

Сам Путин 22 декабря заявил, что планирует отметить Новый год с близкими и «посмотреть выступление президента».

Предыдущее новогоднее обращение Путина стало самым продолжительным — оно длилось 6 минут 22 секунды, за это время президент произнес почти 700 слов. Он уделил большое внимание пандемии COVID-19, выразил поддержку потерявшим близких из-за вируса и отдельно поздравил медиков, военных и сотрудников правоохранительных органов, которые встречали Новый год на работе. Приоритетной задачей властей Путин назвал повышение благосостояния и качества жизни россиян.

Читайте на РБК Pro
Каково работать в бизнес-империи Марка Цукерберга — в 5 пунктах
Почему ослабление рубля — сезонный фактор и что будет в 2023-м
Доллар по 140 рублей или по 70: что готовит 2023 год
Что мешает россиянам наладить каналы поставок из Китая
Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Новый год новогоднее обращение

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Севастополе рекомендовали жителям не пугать соседей в Новый год
Общество
Россияне решили чаще ездить в ближнее зарубежье на Новый год
Общество
Генштаб украинских войск выступил против прекращения огня на Новый год
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter