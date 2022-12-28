В Госдуму внесли законопроект об ограничении телефонного спама

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Члены фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, который дает гражданам право требовать у мобильных операторов бесплатной блокировки нежелательных звонков. Изменения предлагается внести в закон «О связи».

Если законопроект примут, операторы должны будут получать согласие абонента на пропуск голосовых информационных сообщений. Рассылка в нарушение этих норм будет считаться незаконной, исключение составляют голосовые сообщения самого оператора и рассылка по инициативе органов власти.

«Абонент вправе обратиться к оператору телефонной связи <...> с требованием о прекращении передачи на его пользовательское оборудование (оконечное оборудование) голосовых сообщений <...>. Оператор телефонной связи <...> без взимания платы с абонента обязан прекратить рассылку голосовых сообщений по сети телефонной связи», — говорится в проекте закона.

Авторы поясняют, что спам-звонки «носят массовый характер и негативно воспринимаются населением». В пояснительной записке со ссылкой на опрос НАФИ отмечается, что в мае—июне прошлого года такие звонки получали 89% россиян и более половины опрошенных заявили, что испытывают от этого «серьезное неудобство» и «сильное раздражение».

15 декабря Минцифры предложило операторам связи ввести новый механизм борьбы со спам-звонками — блокировку автообзвона до подтверждения цели вызова. Как пояснили в ведомстве, автообзвон — способ дозвониться по случайным номерам до абонентов. Когда абонент отвечает на такой звонок, он может услышать записанное заранее голосовое сообщение. Оператор связи сможет определить автообзвон с помощью специального софта и сообщить абонентам, какая компания им звонит. Ведомство предложило сделать такую услугу бесплатной и встроенной по умолчанию.