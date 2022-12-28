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В России передумали вводить ограничения на экспорт красной икры

Илья Шестаков: Росрыболовство отказалось от идеи ограничить экспорт красной икры
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Росрыболовство отказалось от идеи ограничить экспорт красной икры, сообщил глава ведомства Илья Шестаков, передает ТАСС.

«Что касается запрета, то от него с учетом позиции Минсельхоза мы отказались», — сказал Шестаков. По его словам, Росрыболовство не ожидает дефицита икры на рынке.

О том, что ведомство рассматривает введение такого ограничения, Шестаков говорил в сентябре в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). «Прогноз у нас не очень хороший, прогноз вылова достаточно низкий. Мы сейчас внимательно следим за объемами, которые уходят на экспорт. Вполне возможно, что надо будет вводить какие-то ограничительные меры для того, чтобы и цены были достаточно низкие на красную рыбу, и в достатке она была», — сказал руководитель Росрыболовства. Он предполагал, что это может быть запрет или введение таможенной пошлины. Шестаков тогда сказал, что ведомство отправило письмо в Минсельхоз и ждет его позиции.

1 ноября на Камчатке вступило в силу ограничение о запрете вывоза более 10 кг икры лососевых рыб одним человеком за один рейс. Ограничение будет действовать по 1 августа 2025 года. Предотвращать вывоз икры сверх нормы будут сотрудники служб авиационной безопасности аэропортов.

Соответствующий закон был принят в середине июля. Его авторы предложили провести такой эксперимент для сохранения природных ресурсов региона и предотвращения нелегального оборота. По мнению авторов закона, отсутствие норм, регламентирующих перевозку красной икры физлицами, давало возможность для транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах, что вредило природе и экономике Камчатского края.

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Теги
Росрыболовство красная икра экспорт Илья Шестаков
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