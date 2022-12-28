В Херсонской области заявили о выдаче Ригой Киеву чиновницы, осужденной за связи с Россией

В Херсонской области сообщили об осужденной Киевом на 15 лет чиновнице

Фото: Вячеслав Мадиевский / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Власти Латвии выдали Украине помощницу главы одного из сельсоветов Херсонской области, которую задержали пограничники, украинский суд приговорил ее к 15 годам заключения за сотрудничество с Россией, сообщил «РИА Новости» глава российской администрации Снигиревского района региона Юрий Барбашов.

«Одна из эвакуировавшихся с нами помощниц глав сельсоветов, Лариса Котляр, побыла некоторое время в Российской Федерации, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. Буквально на латвийской границе она была арестована, депортирована на Украину и тут же в срочном порядке осуждена на 15 лет», — рассказал он.

По словам Барбашова, ее судили как государственного преступника.

В начале октября экс-начальник отдела материально-технического обеспечения МВД по Херсонской области Евгений Великосельский в ходе следственных действий сообщил, что в Херсоне, находившемся на тот момент под контролем российских сил, задержали бывшего сотрудника МВД, который «передал ВСУ координаты для ракетного удара по жилому дому».

2 сентября ТАСС со ссылкой на анонимного представителя экстренных служб Херсонской области сообщил, что ВСУ выпустили четыре управляемые ракеты иностранного производства по многоквартирному жилому дому, в результате погибли два человека, еще четыре пострадали.

Украинские власти, госслужба по чрезвычайным ситуациям и СМИ не сообщали о подобном происшествии.