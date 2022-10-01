В Херсоне задержали экс-сотрудника пророссийского МВД из-за связи с ВСУ
Российские силовики задержали бывшего сотрудника херсонского МВД, который «передал ВСУ координаты для ракетного удара по жилому дому». Об этом сообщил экс-начальник отдела материально-технического обеспечения МВД по Херсонской области Евгений Великосельский в ходе следственных действий, передает госагентство ТАСС.
По его словам, незадолго до удара по дому с ним связался бывший сослуживец Олег Раевский, который занимал должность замначальника отдела внутренней безопасности полиции. Он просил найти место проживания полицейских и сообщить координаты.
«Я скинул координаты этого дома, в котором проживали сотрудники полиции. Сделал это с помощью карты Google, отметил этот дом и скинул через мессенджер. После этого через несколько дней был нанесен удар по этому дому», — сказал Великосельский.
В июле Служба безопасности Украины сообщала, что Е.В. Великосельский вошел в руководящий состав ГУ МВД по Херсонской области, которое создали пророссийские власти. Он занимал должность начальника Суворовского городского отдела по борьбе с наркотиками.
2 сентября ТАСС со ссылкой на анонимного представителя экстренных служб Херсонской области сообщил, что ВСУ выпустили четыре управляемые ракеты иностранного производства по многоквартирному жилому дому по адресу улица Кольцова, 49 в Херсоне. По его данным, погибли два человека, еще четыре попали в больницу. Корреспондент ТАСС передавал, что в доме разрушена крыша и поврежден пятый этаж, один подъезд обрушился, двор завален кирпичами.
Украинские власти, госслужба по чрезвычайным ситуациям и СМИ не сообщали о подобном происшествии.