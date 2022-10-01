В Херсоне задержали экс-сотрудника пророссийского МВД из-за связи с ВСУ

В Херсоне задержали наводчика ВСУ за передачу данных для удара по дому

Российские силовики задержали бывшего сотрудника херсонского МВД, который «передал ВСУ координаты для ракетного удара по жилому дому». Об этом сообщил экс-начальник отдела материально-технического обеспечения МВД по Херсонской области Евгений Великосельский в ходе следственных действий, передает госагентство ТАСС.

По его словам, незадолго до удара по дому с ним связался бывший сослуживец Олег Раевский, который занимал должность замначальника отдела внутренней безопасности полиции. Он просил найти место проживания полицейских и сообщить координаты.

«Я скинул координаты этого дома, в котором проживали сотрудники полиции. Сделал это с помощью карты Google, отметил этот дом и скинул через мессенджер. После этого через несколько дней был нанесен удар по этому дому», — сказал Великосельский.

В июле Служба безопасности Украины сообщала, что Е.В. Великосельский вошел в руководящий состав ГУ МВД по Херсонской области, которое создали пророссийские власти. Он занимал должность начальника Суворовского городского отдела по борьбе с наркотиками.

2 сентября ТАСС со ссылкой на анонимного представителя экстренных служб Херсонской области сообщил, что ВСУ выпустили четыре управляемые ракеты иностранного производства по многоквартирному жилому дому по адресу улица Кольцова, 49 в Херсоне. По его данным, погибли два человека, еще четыре попали в больницу. Корреспондент ТАСС передавал, что в доме разрушена крыша и поврежден пятый этаж, один подъезд обрушился, двор завален кирпичами.

Украинские власти, госслужба по чрезвычайным ситуациям и СМИ не сообщали о подобном происшествии.