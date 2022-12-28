В США в возрасте 31 года умер внук Боба Марли

Джозеф Марли, известный как регги-исполнитель Jo Mersa, умер от приступа астмы. За свою карьеру он выпустил два альбома, а также появился на получившем «Грэмми» альбоме группы Morgan Heritage. Его отец — музыкант Стивен Марли

Джозеф Марли (Фото: Jeff Moore / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

В США на 32-м году жизни умер регги-музыкант Джозеф Марли, известный под псевдонимом Jo Mersa, сообщает флоридская радиостанция WZPP в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По ее данным, исполнитель умер от приступа астмы. Как пишет Daily Mail со ссылкой на стриминговый сервис Tidal, он был найден без сознания в машине. Местоположение не указывалось.

Джозеф — внук легендарного регги-исполнителя Боба Марли и сын Стивена Марли, также известного регги-музыканта и продюсера. Последний — восьмикратный обладатель премии «Грэмми»: трижды как сольный исполнитель, дважды как продюсер альбомов младшего брата Дэмиана и еще три раза как участник группы своего старшего брата Зигги Ziggy Marley & The Melody Makers.

Джо Марли родился 12 марта 1991 года. Ранние годы он провел на Ямайке, где посещал подготовительную школу Святых Петра и Павла. Затем он переехал во Флориду, где учился в средней школе Пальметто. После он изучал студийную инженерию в колледже Майами-Дейд.

В 2014 году Джо выпустил мини-альбом под названием Comfortable, а в 2021 году вышел альбом Eternal. Также он записал трек совместно с ямайской группой Morgan Heritage для ее альбома Strictly Roots, который получил премию «Грэмми» как лучший регги-альбом.