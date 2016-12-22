Регги включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО внесла в свой список нематериального культурного наследия музыкальное направление регги, сообщается в Twitter организации.

«Ямайскую музыку регги только что включили в список нематериального наследия. Поздравляем!» — говорится в сообщении.

Регги — направление в музыке, которое сформировалось на Ямайке в 1960-х годах. Одним из наиболее популярных представителей этого жанра был певец и музыкант Боб Марли, занявший в 2010 году 11-е место в списке ста величайших исполнителей, по версии журнала Rolling Stone.

Помимо регги 29 ноября в список нематериального наследия ЮНЕСКО попали грузинское национальное единоборство чидаоба и ирландский командный вид спорта хёрлинг.