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В Испании задержали судно с более 4 т гашиша благодаря плохой погоде

В Испании задержали британское судно с более 4 т гашиша благодаря плохой погоде

В Кадисском заливе испанские полицейские совместно с таможенным надзором и сотрудниками агентства по борьбе с преступностью задержали британский парусник с более 4 т гашиша на борту, сообщает Национальная полиция на своем сайте.

По данным ведомства, судно направлялось к западному побережью Марокко, но было вынуждено вернуться в испанские воды из-за неблагоприятных погодных условий в Гибралтарском проливе.

Правоохранительные органы Испании были до этого предупреждены о подозрительном паруснике британскими властями. В ходе расследования удалось выяснить, что наркотик доставят в Марокко для последующей отправки в Южную Америку.

За судном велось наблюдение после обнаружения на пристани для яхт в городе Кадис. Когда парусник вернулся в испанские воды, чтобы укрыться от шторма, патрульный катер таможенного надзора приблизился к нему. Таможенники нашли на борту парусника большое количество мешков, судно доставили в порт Кадиса. Там при обыске обнаружили 130 упаковок, в которых было около 4,4 т гашишной смолы.

Двух членов экипажа арестовали, однако расследование все еще ведется, не исключены новые аресты, указали в полиции.

В конце сентября 2020 года в Испании задержали девять граждан Болгарии и России, которые входили в состав группировки, занимавшейся контрабандой наркотиков по морю. Особенностью этой организации в Испании назвали использование дорогостоящих яхт.

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Операция готовилась в течение нескольких месяцев при помощи правоохранительных органов Греции, Италии и Нидерландов. За это время удалось выяснить названия яхт, на которых перевозили наркотики. Кульминацией стала высадка полицейских на корабли в различных частях Атлантического океана (в том числе у берегов Канарских островов, в районе Гибралтара) и изъятие более 30 т гашиша. Общую стоимость яхт оценили примерно в €5 млн.

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