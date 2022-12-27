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В Ozon опровергли данные о массовом сбое в работе сервиса

В Ozon опровергли данные о массовом сбое в работе сервиса
Ozon OZON ₽1 408,5 +1,81% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сервисы Ozon работают стабильно, информация о массовом сбое не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе компании.

«На сайте и в приложении можно сделать заказ, следить за его статусом в личном кабинете и получить в пункте выдачи, как только он доставлен. Пункты выдачи работают в обычном режиме», — сказали в компании.

При этом в компании признали, что некоторые пункты выдачи действительно испытывают нагрузку из-за повышенного спроса в преддверии Нового года.

Чтобы избежать очередей, в Ozon рекомендовали клиентам приходить за заказами утром или днем.

О сбое в работе Ozon днем написал телеграм-канал Mash. Телеграм-канал опубликовал видео с очередями на пунктах выдачи.

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