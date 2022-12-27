В Одессе не отменят комендантский час в новогоднюю ночь

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Комендантский час в Одессе будет действовать и в новогоднюю ночь, заявил глава Одесской областной государственной администрации Максим Марченко в своем телеграм-канале.

«Призываю жителей Одесской области в этом году провести новогодние праздники дома в семейном кругу. Комендантский час в этот день остается без изменений и продлится, как обычно, с 23:00 до 5:00 утра», — написал Марченко.

10 декабря большая часть Одессы и Одесской области после ударов по объектам энергетики осталась без электричества. Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что в Одесской области без света остались более 1,5 млн человек, а к линиям энергоснабжения подключены только объекты критической инфраструктуры.

В департаменте систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА после этого предупредили, что на восстановление энергоснабжения может уйти до двух-трех месяцев. Тогда же там призвали граждан с детьми и пожилых людей выехать из Одессы и области, «если имеется такая возможность», пишет «Страна». Позже это сообщение было удалено со страницы департамента в Facebook.