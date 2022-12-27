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В Екатеринбурге на складах торгового комплекса произошел пожар Общество, 20:12
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В Екатеринбурге на складах торгового комплекса произошел пожар

ГУ МЧС: в Екатеринбурге загорелись склады торгового комплекса на площади 300 кв. м
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На территории торгового комплекса в Екатеринбурге произошел крупный пожар, сообщило Главное управление МЧС России по Свердловской области в телеграм-канале.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 19:02 по местному времени (17:02 мск). Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что на 17-м километре Полевского тракта на площади 300 кв. м горит ангар с деревянной продукцией. Екатеринбургское издание E1 со ссылкой на очевидцев сообщает, что загорелись склады открытого торгового комплекса «Колхозный двор» в поселке Горный Щит.

К тушению привлекли 46 человек и 13 единиц техники. Пожар локализовали примерно через два часа. Информации о пострадавших не поступало.

В Екатеринбурге на складах торгового комплекса произошел пожар
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В середине декабря во Владивостоке загорелся склад, произошло обрушение кровли, пламя перекинулось на другой склад, стоящий рядом. Огонь удалось потушить спустя более чем 14 часов. Два склада на площади 2 тыс. кв. м полностью сгорели, погибших и пострадавших не было.

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Екатеринбург Пожар МЧС торговый комплекс
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