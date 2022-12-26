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Самую высокогорную гостиницу России на Эльбрусе восстановят в 2025 году

МЧС: На Эльбрусе в 2025 году восстановят самую высокогорную гостиницу России «Приют 11»
Фото: Алексей Бойцов / РИА Новости
Фото: Алексей Бойцов / РИА Новости

Гостиницу «Приют 11» на Эльбрусе, которая была самой высокогорной в СССР и России, планируют восстановить в 2024–2025 годах, сообщается на сайте МЧС. 

«Проводятся проектно-изыскательские работы. Документация будет готова до конца следующего года, сам «Приют 11» будет построен в 2024–2025 годы», — говорится в сообщении. 

На базе комплекса планируют разместить подразделения МЧС, чтобы сотрудники ведомства при необходимости могли как можно быстрее начать поисково-спасательные работы на южном склоне горы. Из-за особенностей рельефа добраться туда на транспорте в случае происшествия невозможно, а пеший путь занимает до пяти часов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Кабардино-Балкарии.

Гостиница «Приют 11» была построена в 1939 году на Эльбрусе (высота 5642 м) на высоте 4,1 тыс. м, она считалась самой высокогорной в СССР и России. Место получило такое название после того, как в 1909 году там остановилась группа из 11 туристов, которые сделали на камне надпись «Приют 11». Трехэтажное здание по форме напоминало дирижабль. Первый его этаж был из камня, второй и третий — из деревянных деталей. В гостинице были душ, кухня, комнаты-каюты. Она активно использовалась туристами и горными туристами, пока не сгорела в августе 1998 года. 

В июле начальник Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин говорил, что после восстановления гостиницы в ней круглый год будут дежурить 11 спасателей. «В настоящее время [на этой высоте] могут разместиться только четыре человека. Этого мало, с поселка Терскол помощь поспевает до «Приюта» не ранее чем через полтора часа», — пояснил он.

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