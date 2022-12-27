В Москве зафиксировали пробки в 10 баллов

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Загруженность на дорогах в Москве составила десять баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты» на 19:00.

Наиболее загружено движение по МКАД, ТТК и Садовому кольцу. Судя по картам, движение затруднено и в центре города. Также сервис сообщает о 127 ограничениях движений.

Днем дептранс сообщал, что движение в городе затруднено из-за снегопада, гололедицы и большого количества мелких аварий. Длину заторов в ведомстве оценили в 217 км.

«Движение станет свободнее ближе к 20:30 — отложите поездки на автомобиле на более позднее время. Или воспользуйтесь городским транспортом: метро, МЦК, МЦД или наземным», — посоветовали в департаменте.

В предыдущий раз о десятибалльных пробках сообщалось 20 декабря, до этого десятибалльные пробки фиксировали 14-го. Тогда такие сильные заторы в Москве наблюдались впервые с марта.