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В заброшенном коровнике в Херсонской области нашли 666 кг марихуаны

МВД: в заброшенном коровнике в Херсонской области полиция нашла 666 кг марихуаны
Фото: police_kherson_press / Telegram
Фото: police_kherson_press / Telegram

В Херсонской области в заброшенном коровнике нашли 666 кг марихуаны, хозяева склада задержаны. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, склад организовали жители Чаплинского муниципального округа региона 1973 и 1985 года рождения. «Злоумышленники организовали временное хранение запрещенных веществ в заброшенном коровнике. Там оперативниками обнаружены и изъяты 123 коробки с готовой марихуаной и 427 кустов конопли, а также оборудование для культивирования наркорастения», — рассказали в МВД.

Общая масса изъятого вещества составляет 666 кг, добавили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). Задержанные заключены под стражу, им грозит до 15 лет лишения свободы.

В заброшенном коровнике в Херсонской области нашли 666 кг марихуаны
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Кроме того, ГУ МВД по Херсонской области 27 декабря сообщило в телеграм-канале об обнаружении в жилом доме в селе Максима Горького 600 г вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета с характерным запахом марихуаны. По данным главка, там также нашли гранату и форму ВСУ. Еще 500 г нашли в квартире жителя поселка городского типа Новоалексеевка.

Херсонская область вошла в состав России в конце сентября по итогам референдумов, которые прошли на подконтрольных Москве территориях региона. Аналогичные референдумы прошли в Запорожской области, а также в ЛНР и ДНР. Украина и страны Запада не признали их итогов.

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Херсонская область МВД марихуана наркотики
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