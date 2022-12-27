Суд в Бресте оштрафовал пытавшегося тайно ввезти $107 тыс. россиянина

Белорусский суд решил конфисковать у россиянина $107 тыс. за их незаконный ввоз

Фото: Генеральная прокуратура Республики Беларусь

Суд Московского района Бреста оштрафовал россиянина за незаконный ввоз в страну $107 тыс. и решил изъять эти деньги в доход государства. Об этом сообщает Генпрокуратура страны.

По данным ведомства, россиянин в сентябре въезжал в Белоруссию из Польши через региональный пункт таможенного контроля «Варшавский мост». Сумму, эквивалентную $107 тыс., которую он вез с собой, россиянин не задекларировал и скрыл от таможни.

Суд признал россиянина виновным по ч. 2 ст. 228 УК Белоруссии (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных в крупном размере), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 базовых величин, то есть 16 тыс. белорусских рублей (примерно 411 тыс. руб.).

Генпрокуратура отмечает, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Согласно первому пункту ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС, в который входит и Белоруссия, и Россия, при единовременном перемещении через границу стран-участниц таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и/или дорожные чеки, если их сумма в эквиваленте превышает $10 тыс.