Зеленский снял спецпредставителя по Приднестровью с должности и не назначил нового

Зеленский уволил спецпредставителя по Приднестровью и не назначил нового

Юрий Клименко (Фото: mid.gospmr.org)

Президент Украины Владимир Зеленский освободил спецпредставителя по Приднестровью Юрия Клименко от должности, а другим указом назначил его послом в Аргентине. Оба документа опубликованы на сайте главы государства.

Указа о назначении нового спецпредставителя по урегулированию ситуации в Приднестровье не было.

Клименко был назначен спецпредставителем по приднестровскому вопросу 8 февраля. До этого он несколько лет был постоянным представителем Украины при ООН и других международных организациях в Женеве, работал в посольстве Украины в США, был генконсулом в Салониках и Барселоне.

Приднестровская Молдавская республика провозгласила свою независимость от Молдавии в 1990 году. До 1992 года там шли боевые действия, которые закончились подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы». Россия направила в регион своих миротворцев.

После этого переговоры по урегулированию продолжились по схеме «5 + 2», в которой Молдавия и ПМР выступают как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — как посредники, а Евросоюз и США — как наблюдатели.