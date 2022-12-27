В новогоднюю ночь проезд на метро, МЦК и наземном транспорте Москвы будет бесплатным

Проезд в метро Москвы в новогоднюю ночь будет бесплатным

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Проезд на общественном транспорте Москвы в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Всю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве будут работать метро, МЦК и ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта (всего 166, в том числе 15 трамвайных и 16 регулярных ночных). Проезд будет бесплатным с 20:00 мск 31 декабря до 06:00 мск 1 января.

В метро в прямом эфире будет транслироваться новогоднее обращение президента Владимира Путина.

Если вход на Красную площадь будет ограничен, с 22:00 мск 31 декабря будут закрыты выходы № 5, 6, 7 станции метро «Охотный Ряд», предупредили в мэрии. Перекрывать участки дорог власти не планируют.

Поезда МЦД в новогоднюю и рождественскую ночи будут ходить до 03:00. В ночь с 6 на 7 января часы работы метро и МЦК, а также автобусов КМ продлят до 02:00, а 159 маршрутов наземного пассажирского транспорта — до 03:30.

В прошлом году общественный транспорт Москвы в новогоднюю ночь тоже перевозил пассажиров бесплатно.