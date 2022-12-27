Возгорание в нефтешахте в Коми локализовали

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Возгорание в третьей нефтешахте предприятия «Яреганефть» в Ухте локализовано. Об этом сообщило главное управление МЧС по Коми.

«По состоянию на 03:30 (время совпадает с московским) возгорание в нефтешахте № 3 локализовано», — говорится в сообщении. В ликвидации последствий участвуют 68 человек и семь единиц техники.

Задымление в нефтешахте началось 26 декабря около 14:55 мск. Тогда на место направились военизированные горноспасательные части, а также сотрудники пожарно-спасательного гарнизона — 17 человек и четыре единицы техники. О пострадавших не сообщалось.

Нефтешахтное управление «Яреганефть», принадлежащее ЛУКОЙЛ-Коми, разрабатывает Ярегское месторождение Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Нефть там залегает на глубине 165–200 м.