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Послу поручили заняться восстановлением прав на недвижимость в Германии
Правительство поручило послу Нечаеву заняться восстановлением прав на недвижимость в ФРГ
Правительство поручило российскому послу в Германии Сергею Нечаеву заняться восстановлением прав России на недвижимость в Берлине. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«Уполномочить чрезвычайного и полномочного посла России в Германии Нечаева С. Ю. делать и принимать любые заявления, <…> которые необходимы и (или) целесообразны для достижения целей защиты и обеспечения восстановления прав России на указанные объекты недвижимости в том объеме, в котором эти права существовали до момента их незаконного отчуждения до 2 сентября 2021 года», — говорится в документе.
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