Сомнологи назвали способы восстановить хороший сон

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Длительные каникулы с бодрствованием за полночь и поздним пробуждением, излишество в еде и употребление алкоголя могут привести к проблемам со сном. Чтобы не заболеть бессонницей, опрошенные РБК эксперты советуют приучить себя вставать в одно и то же время даже в праздничные дни, не злоупотреблять алкоголем и тяжелой пищей.

Заранее спланированный праздник и прекращение приема алкоголя и еды за два-три часа до сна помогут избежать расстройства сна в праздники, отметила невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы «Унисон» Елена Царева.

Эксперт предупредила, что на качество сна могут повлиять излишки соленой, жирной, острой и мучной пищи, «что не только дает нагрузку на пищеварение, но и повышает температуру и пульс».

По мнению заведующего отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидата медицинских наук Михаила Полуэктова, после новогодней ночи, а также предшествующего стресса и недосыпания в рабочие будни, на сон может потребоваться больше времени, чем обычно.

«До праздника в рабочем режиме чаще всего люди недосыпают. Этот дефицит сна накапливается и проявляет себя тогда, когда мы не контролируем жестко режим. Нужно просто дать организму возможность вернуть свое», — рекомендует Полуэктов.

Чтобы легче проснуться на следующий день, Царева советует выделить 10–15 минут утром на физические активности, например зарядку или йогу.

Чтобы подготовиться к рабочему режиму после праздников, оба эксперта еще раз посоветовали пробуждаться в то же время, что и в рабочие дни. На возвращение к прежнему режиму организму может потребоваться несколько дней.

Царева порекомендовала на каждый час смещения режима выделять один день на адаптацию организма. Чтобы облегчить пробуждение, она предложила отказаться от привычки лежать в кровати больше 15 минут без сна. Время засыпания будет регулироваться организмом через чувство сонливости: «Можно помочь себе и увеличить нагрузку в течение дня, желательно отличную от той, которая была во время работы».

По мнению Полуэктова, при недосыпании может повыситься риск попасть в дорожно-транспортные происшествия или получить травму из-за нарушения концентрации внимания. Царева предупредила, что длительное нарушение сна может привести к тревожно-депрессивным расстройствам, набору веса и гипертонии.

Чтобы сон был качественнее, а встать было легче, медики посоветовали не пользоваться гаджетами за полчаса-час до сна. Лишившись смартфона, организм получит сигнал, что нужно готовиться к отдыху.