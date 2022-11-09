В Москве умерла девочка, которую мать выбросила с 11-го этажа

В Москве в больнице скончалась девочка 2021 года рождения, которую накануне из окна выбросила мать. Об этом говорится в телеграм-канале прокуратуры.

«Девочка скончалась в больнице», — передает прокуратура.

Тело годовалого ребенка нашли 8 октября под окнами многоквартирного жилого дома на Сумском проезде на юге столицы. Мать ребенка в этот момент находилась в квартире. Ее госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление лекарствами».

Также в тяжелом состоянии госпитализировали и выпавшую из окна девочку. Сначала было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетнего ребенка). После смерти ребенка дело должны переквалифицировать на статью об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).

В убийстве подозревают мать девочки. Ей грозит пожизненное лишение свободы. Прокуратура продолжает расследование.