Лавров предсказал «сокращение возможности Запада рулить в экономике»

Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Возможности западных стран лидировать в мировой экономике в ближайшее время серьезно сократятся, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских СМИ (РБК вел трансляцию).

При этом для того, чтобы избавиться от «пут» западной «доллароориентированной» системы, нужно время: «слишком глубоко увязли в эту систему почти все страны», признал глава МИДа.

«Но процесс осмысления рисков, угроз, вытекающих из такой зависимости, идет очень и очень активно. Я вас уверяю, в ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей рулить в мировой экономике так, как ему хочется. И хочет он или не хочет, придется договариваться», — уверен Лавров.

Российские власти считают, что в мире в целом в будущем снизится роль Запада. Президент Владимир Путин в одном из выступлений в июле заявил, что однополярная система, где доминирует «золотой миллиард», уходит и наступает «новый этап в мировой истории», когда «только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста». Западные элиты, по словам Путина, «боятся, что другие центры мирового развития могут представить свои варианты развития». Между тем нынешние «революционные трансформации» направлены на построение «гармоничного, более справедливого, безопасного миропорядка», считает глава государства.