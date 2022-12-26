В Йошкар-Оле в ДТП с троллейбусом и маршруткой пострадали 14 человек

В ДТП с троллейбусом и маршруткой в Йошкар-Оле пострадали 14 человек

Фото: proc_RME / Telegram

Утром 26 декабря в Йошкар-Оле столкнулись троллейбус и маршрутное такси, сообщает прокуратура. По данным МВД, 14 пассажиров маршрутки пострадали.

Авария произошла около 7 утра на перекрестке улиц Советской и Панфилова. По предварительным данным, водитель троллейбуса при повороте налево на зеленый сигнал светофора не предоставил преимущество в движении пассажирскому микроавтобусу, который ехал во встречном направлении прямо.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб туда выехал прокурор города Йошкар-Олы Рамил Гарифуллин.