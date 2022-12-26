«Ашан» в ТЦ «Мега Химки» возобновил работу после пожара в OBI

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Гипермаркет «Ашан» возобновил работу в торговом центре «Мега Химки», где в декабре полностью сгорел магазин OBI, сообщили РБК в пресс-службе ретейлера.

«С сегодняшнего дня гипермаркет «Ашан Химки» открыт и продолжит работать в своем обычном режиме. Вход осуществляется с улицы и со стороны парковки», — говорится в сообщении.

Перед открытием в гипермаркете провели все необходимые проверки, все системы безопасности и защиты от пожара работают исправно, добавили в пресс-службе.

Торговый центр «Мега Химки» в день пожара закрылся. О возобновлении работы других магазинов помимо «Ашана» в ТЦ пообещали сообщить дополнительно.

9 декабря в «Мега Химки» загорелся магазин OBI. Огонь охватил 18 тыс. кв. м, взорвалась лакокрасочная продукция, все здание сгорело. Во время пожара погиб охранник: на него упала конструкция здания.

По версии следствия, сварочные работы, проходившие в гипермаркете в то утро, не отвечали требованиям безопасности. Около 6:00 мск от искр загорелись палеты с товаром, от них огонь распространился на все остальное здание.



СК завел дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержали трех человек: сварщика, прораба и начальника участка строительной фирмы, осуществляющей работы в ТЦ.