«Ашан» в ТЦ «Мега Химки» возобновил работу после пожара в OBI

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
До -35% на подписку в подарок
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Бывший игрок «Ювентуса» и сборной Уругвая умер в 49 лет от цирроза печени Спорт, 12:08
Сохранить и приумножить: как управлять капиталом эффективнее РБК и Сбер, 11:54
Глава разведки Украины заявил о «комбинированном пути возвращения Крыма» Политика, 11:53
Выпивший Санта и пальмы: какой новогодний дизайн может увеличить продажи Pro, 11:48
«Ашан» в ТЦ «Мега Химки» возобновил работу после пожара в OBI Общество, 11:45
Просели на треть: слияния и сделки с недвижимостью и землей в 2022 году Недвижимость, 11:43
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:41
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
FESCO остановила прием опасных грузов в порту Владивостока Бизнес, 11:37
В Москве зарегистрировали рекордное количество браков за год Общество, 11:34
Apple отказалась адаптировать новый iPhone под российские сети Life, 11:33
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 11:30
Власти отчитались о работе по нацпроекту «Производительность труда» Пресс-Центр, 11:22
Что налогоплательщики увидят на налоговом счету 1 января 2023 года Pro, 11:16
Виртуальный дворецкий для загородного дома: как работает и что умеет РБК Недвижимость, 11:12
Общество ,  
0 

«Ашан» в ТЦ «Мега Химки» возобновил работу после пожара в OBI

Гипермаркет «Ашан» возобновил работу после пожара в торговом центре «Мега Химки»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Гипермаркет «Ашан» возобновил работу в торговом центре «Мега Химки», где в декабре полностью сгорел магазин OBI, сообщили РБК в пресс-службе ретейлера.

«С сегодняшнего дня гипермаркет «Ашан Химки» открыт и продолжит работать в своем обычном режиме. Вход осуществляется с улицы и со стороны парковки», — говорится в сообщении.

Перед открытием в гипермаркете провели все необходимые проверки, все системы безопасности и защиты от пожара работают исправно, добавили в пресс-службе.

Торговый центр «Мега Химки» в день пожара закрылся. О возобновлении работы других магазинов помимо «Ашана» в ТЦ пообещали сообщить дополнительно.

9 декабря в «Мега Химки» загорелся магазин OBI. Огонь охватил 18 тыс. кв. м, взорвалась лакокрасочная продукция, все здание сгорело. Во время пожара погиб охранник: на него упала конструкция здания.

По версии следствия, сварочные работы, проходившие в гипермаркете в то утро, не отвечали требованиям безопасности. Около 6:00 мск от искр загорелись палеты с товаром, от них огонь распространился на все остальное здание.

СК завел дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержали трех человек: сварщика, прораба и начальника участка строительной фирмы, осуществляющей работы в ТЦ.

Читайте на РБК Pro
Может ли криптобиржа Binance последовать на дно вслед за FTX
Индийские акции растут на фоне всеобщего падения. Стоит ли их покупать
Что будет с рублем в 2023 году: прогнозы экономистов
Выпивший Санта и пальмы: какой новогодний дизайн может увеличить продажи
Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Химки Пожар Ашан «Мега» Московская область OBI новости
Материалы по теме
МЧС предложило проверить все крупные ТЦ и склады после серии пожаров
Общество
СК показал, что осталось от OBI в Химках после пожара. Видео
Общество
Последствия пожара в ТЦ «Мега Химки»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter