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Росстат рассчитал индекс оливье и селедки под шубой

Росстат: средняя стоимость салата оливье выросла на 8,53%, селедки под шубой — на 5,52%
Наибольший вклад в рост средней стоимости традиционных блюд внесли подорожавшие огурцы и селедка
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Росстат рассчитал среднюю стоимость традиционных новогодних салатов — оливье и сельди под шубой — и оценил рост стоимости ингредиентов. По подсчетам статистического ведомства (есть у РБК), за год с ноября 2021-го стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления этих салатов, выросла в среднем по стране на 8,53% для оливье и на 5,52% для сельди под шубой.

Среди продуктов, необходимых для приготовления оливье, сильнее всего подорожали зеленый горошек и маринованные огурцы — на 17,94% за год. На 14,41% подорожал майонез, на 7,83% — вареная колбаса. Подешевели куриные яйца и овощи, а сильнее всего упал в цене — на 33,26% — картофель.

Рецепт салата оливье по версии Росстата:

  • колбаса вареная — 0,4 кг;
  • маринованные огурцы — 0,4 кг;
  • консервированный зеленый горошек — 0,38 кг;
  • куриные яйца — четыре штуки;
  • майонез — 0,2 кг;
  • картофель — 0,4 кг;
  • морковь — 0,2 кг;
  • лук репчатый — 0,1 кг.

На удорожание салата сельдь под шубой повлиял рост цен на сельдь, которая за год подорожала на 18,39%, и майонез, подорожавший на 14,41%. Остальные пять ингредиентов — куриные яйца и овощи — подешевели. В наибольшей степени — картофель, в наименьшей — лук (минус 5,5%).

Рецептура салата сельдь под шубой по версии Росстата:

  • сельдь соленая — 0,35 кг;
  • куриные яйца — две штуки;
  • майонез — 0,3 кг;
  • картофель — 0,4 кг;
  • свекла — 0,3 кг;
  • морковь — 0,2 кг;
  • лук репчатый — 0,1 кг.

В среднем четыре порции оливье в 2022 году, по данным Росстата, будут стоить в России 480,69 руб. Сельдь под шубой обойдется в 224,68 руб.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
индекс оливье цены Росстат
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Росстат зафиксировал рост стоимости оливье и селедки под шубой
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