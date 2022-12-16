Росстат рассчитал индекс оливье и селедки под шубой

Наибольший вклад в рост средней стоимости традиционных блюд внесли подорожавшие огурцы и селедка

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Росстат рассчитал среднюю стоимость традиционных новогодних салатов — оливье и сельди под шубой — и оценил рост стоимости ингредиентов. По подсчетам статистического ведомства (есть у РБК), за год с ноября 2021-го стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления этих салатов, выросла в среднем по стране на 8,53% для оливье и на 5,52% для сельди под шубой.

Среди продуктов, необходимых для приготовления оливье, сильнее всего подорожали зеленый горошек и маринованные огурцы — на 17,94% за год. На 14,41% подорожал майонез, на 7,83% — вареная колбаса. Подешевели куриные яйца и овощи, а сильнее всего упал в цене — на 33,26% — картофель.

Рецепт салата оливье по версии Росстата: колбаса вареная — 0,4 кг;

маринованные огурцы — 0,4 кг;

консервированный зеленый горошек — 0,38 кг;

куриные яйца — четыре штуки;

майонез — 0,2 кг;

картофель — 0,4 кг;

морковь — 0,2 кг;

лук репчатый — 0,1 кг.

На удорожание салата сельдь под шубой повлиял рост цен на сельдь, которая за год подорожала на 18,39%, и майонез, подорожавший на 14,41%. Остальные пять ингредиентов — куриные яйца и овощи — подешевели. В наибольшей степени — картофель, в наименьшей — лук (минус 5,5%).

Рецептура салата сельдь под шубой по версии Росстата: сельдь соленая — 0,35 кг;

куриные яйца — две штуки;

майонез — 0,3 кг;

картофель — 0,4 кг;

свекла — 0,3 кг;

морковь — 0,2 кг;

лук репчатый — 0,1 кг.

В среднем четыре порции оливье в 2022 году, по данным Росстата, будут стоить в России 480,69 руб. Сельдь под шубой обойдется в 224,68 руб.