Росстат рассчитал индекс оливье и селедки под шубой
Росстат рассчитал среднюю стоимость традиционных новогодних салатов — оливье и сельди под шубой — и оценил рост стоимости ингредиентов. По подсчетам статистического ведомства (есть у РБК), за год с ноября 2021-го стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления этих салатов, выросла в среднем по стране на 8,53% для оливье и на 5,52% для сельди под шубой.
Среди продуктов, необходимых для приготовления оливье, сильнее всего подорожали зеленый горошек и маринованные огурцы — на 17,94% за год. На 14,41% подорожал майонез, на 7,83% — вареная колбаса. Подешевели куриные яйца и овощи, а сильнее всего упал в цене — на 33,26% — картофель.
Рецепт салата оливье по версии Росстата:
- колбаса вареная — 0,4 кг;
- маринованные огурцы — 0,4 кг;
- консервированный зеленый горошек — 0,38 кг;
- куриные яйца — четыре штуки;
- майонез — 0,2 кг;
- картофель — 0,4 кг;
- морковь — 0,2 кг;
- лук репчатый — 0,1 кг.
На удорожание салата сельдь под шубой повлиял рост цен на сельдь, которая за год подорожала на 18,39%, и майонез, подорожавший на 14,41%. Остальные пять ингредиентов — куриные яйца и овощи — подешевели. В наибольшей степени — картофель, в наименьшей — лук (минус 5,5%).
Рецептура салата сельдь под шубой по версии Росстата:
- сельдь соленая — 0,35 кг;
- куриные яйца — две штуки;
- майонез — 0,3 кг;
- картофель — 0,4 кг;
- свекла — 0,3 кг;
- морковь — 0,2 кг;
- лук репчатый — 0,1 кг.
В среднем четыре порции оливье в 2022 году, по данным Росстата, будут стоить в России 480,69 руб. Сельдь под шубой обойдется в 224,68 руб.