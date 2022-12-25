В Ростове в результате ДТП разрушили памятник бывшему командующему ВДВ

Василий Маргелов (Фото: ТАСС)

В Ростове-на-Дону бюст генерала Василия Маргелова, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) СССР, пострадал в результате ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации города.

«Памятник генералу Василию Маргелову, расположенный в Железнодорожном районе города, пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. ГИБДД проводит мероприятия по поиску виновного в ДТП», — сообщили власти.

В местном телеграм-канале «Че по Ростову» опубликовали фотографии разрушенного памятника: на них видно, что был сбит не только сам бюст, но и постамент. От упавшего бюста откололась голова. Авторы снимков утверждают, что среди обломков были фрагменты автомобиля.

Памятник находится на пересечении улиц 1-й Баррикадной и Профсоюзной. Как пишет ростовское издание «Наше время», бюст установили в 2020 году. Бюст в дар району преподнес руководитель патриотического проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков, а постамент, доставку и установку бюста оплатил тогдашний глава района Дмитрий Симков.

Маргелов родился в 1908 году в Екатеринославе (современный Днепр на Украине), умер в 1990-м в Москве. В 1954–1959 годах и в 1961–1979 годах был командующим ВДВ СССР. Участник Великой Отечественной войны, удостоен звания Героя Советского Союза.