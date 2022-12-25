В Белоруссии заявили о выдаче Россией 16 обвиняемых в экстремизме

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Москва выдала Минску в 2022 году 16 белорусских граждан, которых на родине обвинили в преступлениях экстремистской направленности, сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед в интервью телеканалу СТВ, которое размещено на YouTube.

«Только в текущем году принято положительное решение о выдаче нам 25 лиц — граждан Республики Беларусь, которые совершили преступления экстремистской направленности, 16 человек уже выдано», — сказал он. Остальных выдадут «в ближайшее время», добавил Швед.

Кроме того, в Россию были направлены шесть уголовных дел для привлечения к ответственности россиян, часть из них уже рассмотрели. Например, указал генпрокурор, в Казани осудили гражданина России за оскорбления сотрудника МВД Белоруссии.

В октябре Швед говорил, что в Казани осудили 42-летнего россиянина, который в сентябре 2020 года угрожал начальнику управления инспекции МВД и членам его семьи. Его приговорили к полутора годам лишения свободы.