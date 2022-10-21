В Белоруссии заявили о выдаче Россией семи обвиняемых в экстремизме

Фото: Эдуард Корниенко / РБК

За последнее время Москва выдала Минску семерых граждан республики, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с экстремизмом, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед на заседании Объединенной коллегии российской и белорусской прокуратур.

«Не было ни одного случая, чтобы неоперативно были рассмотрены запросы Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Только за последний период времени из Российской Федерации нам выданы семь граждан Беларуси, которые обвиняются в совершении преступлений, связанных с экстремизмом», — сказал он (цитата по БелТА).

Также Швед рассказал о пяти уголовных делах в отношении россиян, которые совершили преступления, связанные с экстремизмом, на территории Белоруссии. По его словам, одно дело уже рассмотрели в Казани: 42-летнего россиянина, который в сентябре 2020 года угрожал начальнику управления инспекции МВД и членам его семьи, приговорили к полутора годам лишения свободы. Другие дела, направленные на рассмотрение российским коллегам, белорусская прокуратура держит на контроле.

Генпрокурор России Игорь Краснов, в свою очередь, заявил, что противостоять проявлениям экстремизма нужно «единым фронтом». «В нашей стране выработаны комплексные меры по противодействию экстремизму, принят ряд законодательных новелл, совершенствуется практика прокурорского надзора, мы готовы делиться этим опытом — так же, как и внедрять белорусские практики», — приводит его слова пресс-служба российского надзорного ведомства.

Как сообщает российская Генпрокуратура, по итогам заседания было подписано решение Объединенной коллегии о необходимости дополнительных совместных мер в сфере противодействия экстремизму.