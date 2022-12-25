Умер экс-главком сухопутных войск Алексей Маслов

Умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками и военный представитель России при НАТО генерал армии Алексей Маслов. В последние годы он работал на Уралвагонзаводе

Алексей Маслов (Фото: Сергей Сметанин / РИА Новости)

На семидесятом году жизни скончался экс-главнокомандующий сухопутными войсками, генерал армии Алексей Маслов. Об этом сообщается в телеграм-канале концерна «Уралвагонзавод», где Маслов работал последние годы.

«Сегодня, в 8 часов 20 минут в Главном военно-клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко на семидесятом году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов», — говорится в сообщении.

В концерне Маслов работал специальным представителем по военно-техническому сотрудничеству.

Маслов родился в деревне Панское в Курской области. Поступил на службу в армию в 1970 году. В 1974 окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, в 1984 году Военную академию бронетанковых войск, а в 1998 году Военную академию Генерального штаба.

Службу прошел в различных должностях от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками, эту должность он занял в 2004 году. С 2008 года Маслов был главным военным представителем России при НАТО.

У Маслова много наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.