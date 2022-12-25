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Около 19 тыс. домов в Японии остались без света из-за сильных снегопадов

Около 19 тыс. домов на Хоккайдо в Японии остались без света из-за сильных снегопадов

На японском острове Хоккайдо из-за сильных снегопадов без электричества к утру 25 декабря остались более 18,8 тыс. домов, сообщает телеканал NHK со ссылкой на Hokkaido Electric Power.

Линии электропередач оказались повреждены упавшими деревьями. В основном отключения света затронули город Монбецу на востоке острова: перебои подачи электричества здесь коснулись примерно 13 350 домов, что, как отмечает телеканал, составляет почти весь населенный пункт.

В городе 23 декабря из-за метели упала одна из опорных башен ЛЭП и использовалась другая линия электропередачи, однако 25 декабря последняя была повреждена упавшим деревом. Восстановительные работы продолжаются, Hokkaido Electric Power планирует завершить их днем. В городе открылись 10 эвакуационных центров.

Еще три эвакуационных центра создали в городе Окобэ, где без света остались около 2,6 тыс. домов. Более 2,5 тыс. домохозяйств города Ому также остались без электричества, как и около 300 домов в городе Эсаюки в регионе Соя.

На Хоккайдо фиксируются перебои с сотовой связью, что вызвано неисправностями оборудования, связывающего базовые станции, из-за снегопада.

Кроме того, приостановлено движение поездов. Это затронуло 59 рейсов, в том числе 14 экспрессов. Ожидается, что линии Соя — Сэкихоку возобновит работу не ранее 27 декабря.

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Снегопады на Хоккайдо продолжаются с 17 декабря. К утру 25 декабря в городе Энгару выпало 1,18 м снега, в городе Огуни в префектуре Ямагата — 97 см, а в городе Гудзе в префектуре Гифу — 67 см.

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снегопад Япония Хоккайдо отключение электричества
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