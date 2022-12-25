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Умер экс-глава МИД Италии, поддержавший тезис Путина о многополярном мире

Умер экс-глава МИД Италии Франко Фраттини, поддержавший тезис Путина о многополярном мире

В Италии в возрасте 65 лет умер глава Госсовета, бывший министр иностранных дел Франко Фраттини, сообщает Rai.

По данным телеканала, политик скончался в поликлинике Джемелли в Риме, куда был госпитализирован с онкологическим заболеванием.

Франко Фраттини родился в Риме в 1957 году. Он был депутатом от Forza Italia (Вперед, Италия) с 1996 по 2004 год, а с 2008 по 2013 год — от Il Popolo della Libertà (PdL, Люди свободы). В правительствах Сильвио Берлускони с 2002 по 2004 год и с 2008 по 2011 год он занимал пост министра иностранных дел, а также был европейским комиссаром во время председательства Жозе Мануэля Баррозу (2004-2008).

Берлускони был одним из первых, кто выразил свои соболезнования по поводу кончины бывшего министра: «Он был истинным слугой государства: в Италии и за рубежом, где его ценили все за компетентность, с которой он играл роль еврокомиссара, а затем министра иностранных дел», — написал бывший премьер в публикации в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В середине февраля Фраттини выступил в поддержку высказанного российским президентом Владимиром Путиным тезиса о необходимости преодоления однополярного мира и роли США как «глобального полицейского».

«Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», — сказал он.

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