Президент Италии Серджо Матарелла заразился коронавирусом

Серджо Маттарелла (Фото: Fabrizio Corradetti / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Италии Серджо Матарелла заразился коронавирусной инфекцией, его тест на COVID-19 дал положительный результат. Об этом пишет агентство ANSA.

Матарелле 81 год. По данным издания, он испытывает «небольшой жар», все мероприятия с его участием перенесены. Президент находится на самоизоляции в президентском Квиринальском дворце.

При этом президент вакцинирован. Ранее он сделал прививку в римском институте Спалланцани.

Летом коронавирусом заболел президент США Джо Байден. На момент заболевания ему было 79 лет. Американский президент полностью вакцинирован. После непродолжительной болезни Байден полностью выздоровел.