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В Белоруссии третий месяц подряд зафиксировали дефляцию

Премьер Головченко: в Белоруссии третий месяц подряд фиксируют дефляцию
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Власти Белоруссии третий месяц подряд фиксируют дефляцию, заявил премьер-министр республики Роман Головченко, передает БелТА.

«Хотя до этого годовой уровень был 17%, думаю, мы выйдем на 12–13% по итогам года», — заявил премьер в интервью программе «Вопрос номер один».

Инфляция в Белоруссии в ноябре в годовом выражении составила 13,3%, относительно октября потребительские цены снизились на 1,1%, следует из данных Национального банка республики. Месяцем ранее годовой прирост потребительских цен составлял 15,2%, в октябре по отношению к сентябрю цены снизились на 1%.

«Уверен: если бы не внешняя ситуация, мы были бы в пределах установленных пятипроцентных параметров по инфляции», — считает Головченко. По его словам, внутренних проинфляционных факторов не было, поскольку «макроэкономика сбалансирована, валютный рынок сбалансирован, курс белорусского рубля в течение года укреплялся по отношению к корзине валют». «Все это пресловутая импортируемая инфляция», — заявил премьер.

В начале октября в Белоруссии всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые производят, ввозят и реализуют продукцию на белорусском рынке или оказывают на нем услуги, запретили повышать цены. Затем постановлением правительства было введено регулирование цен на товары потребительской корзины. Президент Александр Лукашенко объяснил это тем, что цены в стране стали «запредельными» и «уперлись в потолок».

Головченко назвал решение «неординарным», отметив, что «в мировой практике редко применяются такого рода комплексные решения по регулированию цен». По его словам, эксперты обсуждают необходимость изменений этой политики, но в целом система продолжит работать. «Возможно, когда инфляция придет в норму, мы вернемся к этому вопросу», — допустил премьер.

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