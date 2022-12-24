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В мэрии Новочеркасска назвали дату похорон юмориста Пономаренко

В мэрии Новочеркасска назвали дату и место похорон юмориста Александра Пономаренко
Александр Пономаренко
Александр Пономаренко (Фото: Наталья Логинова / Global Look Press)

Юмориста Александра Пономаренко похоронят 26 декабря на его родине, в Новочеркасске, сообщили РБК в пресс-службе администрации города.

Похороны пройдут на Новом кладбище. Начало в 14:00.

Александр Пономаренко, ставший известным благодаря участию в передачах «Кривое зеркало» Евгения Петросяна и «Аншлаг» Регины Дубовицкой вместе со своим братом-близнецом, скончался на 56-м году жизни. У юмориста был рак желудка четвертой степени с метастазами в легкие.

Диагноз «онкология» поставили Пономаренко летом 2021 года, рассказывал он сам в телепередаче Андрея Малахова. Артист рассказал, что прошел через десять курсов химиотерапии, но они ему не помогли. За время болезни он потерял 20 кг, стали отниматься ноги, а по всему телу появились язвы.

Пономаренко проходил лечение в Ростове-на-Дону. Семья юмориста планировала отправить его на лечение в Германию.

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