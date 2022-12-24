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Умер юморист Александр Пономаренко из «Кривого зеркала»

Умер болевший раком юморист Александр Пономаренко из «Кривого зеркала»
Александр вместе с братом-близнецом Валерием выступал в дуэте «Братья Пономаренко». У артиста был рак желудка
Александр и Валерий Пономаренко
Александр и Валерий Пономаренко (Фото: Наталья Логинова / Global Look Press)

Юморист Александр Пономаренко, болевший раком, умер на 56-м году жизни, сообщил «РИА Новости» его брат-близнец Валерий Пономаренко. Братья стали известны благодаря участию в передаче «Кривое зеркало» Евгения Петросяна, а также в «Аншлаге» Регины Дубовицкой.

О смерти Пономаренко также сообщил  в телеграм-канале телеведущий Андрей Малахов. «Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее», — написал он.

«Это очень талантливый человек, очень жаль, что уходят такие люди», — сообщил РБК певец Лев Лещенко.

Пономаренко выступал в дуэте вместе со своим братом-близнецом Валерием. На их сайте говорится, что у Александра был рак желудка четвертой степени с метастазами в легкие.

29 ноября Малахов в своей передаче рассказал о болезни Пономаренко. В ней юморист сообщил, что летом 2021-го почувствовал себя плохо после съемок программы, его забрали на скорой в больницу, и через некоторое время поставили диагноз «онкология». Артист рассказал, что прошел через десять курсов химиотерапии, но они ему не помогли. За время болезни он потерял 20 кг.

Александр Пономаренко и его брат родились 13 июня 1967 года в Новочеркасске Ростовской области. Александр по образованию музыкант, его специализация — народные инструменты, также он научился играть на гитаре. Валерий же по образованию актер.

В 1995-м братья решили выступать совместно, так появился их дуэт. 

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Александр Пономаренко юморист
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