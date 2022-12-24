Британского премьера раскритиковали за вопрос бездомному о работе

Риши Сунак (Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министра Великобритании Риши Сунака раскритиковали за вопрос бездомному о его месте работы.

Заместитель главы лейбористской партии Анджела Рeйнер написала в своем Twitter о визите Сунака в приют для бездомных в Лондоне. Выложив видео, на котором он спрашивает у пришедшего за едой бездомного о работе в бизнесе, Райнер прокомментировала: «На это больно смотреть». Сунак — ее политический оппонент, он возглавляет консервативную партию.

На видео Сунак подавал мужчине, которого зовут Дин, завтрак и спросил, разбирается ли он в экономике. Дин ответил, что его больше интересует тема бизнеса, после чего Сунак спросил, занимается ли бездомный бизнесом. Мужчина сказал, что он бездомный, и на следующий вопрос о том, хотел бы он заняться чем-то в финансовой сфере, Дин ответил: «Не знаю, я бы хотел сначала пережить Рождество».

Другой депутат от лейбористов Билл Эстерсон написал в своем Twitter, что обмен мнениями между Дином и Сунаком продемонстрировал «оторванность» премьера от граждан. «Риши Сунак посещает приют для людей, лишенных дома, и спрашивает у бездомного, работает ли он в финансовой сфере. Просто так», — сказал Эстерсон.

Сунак посетил один из лондонских приютов для бездомных накануне Рождества, пишет Daily Mail. Во время своего визита он подавал еду пришедшим, стоя на кухне.