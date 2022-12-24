Президент Замбии отменил смертную казнь и наказание за оскорбление себя

Хакаинде Хичилема (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Президент Замбии Хакаинде Хичилема отменил положение уголовного кодекса страны о смертной казни и диффамации (распространение порочащих сведений) главы государства. Об этом сказал сам Хичилема в своем Twitter.

«Сегодня мы одобрили законопроект № 25 от 2022 года в Уголовном кодексе, отменяющий смертную казнь в Замбии и уголовную ответственность за диффамацию президента», — заявил замбийский лидер, добавив, что правительство обещало внести поправки в законы, которые препятствуют демократии и нарушают права человека.

Как уточняет ZNCB News, смертная казнь применялась в отношении людей, совершивших тяжкие преступления, в то время как из-за распространения порочащих сведений в отношении главы государства многие люди приговаривались к тюремному заключению. Оба наказания были включены в законы Замбии еще до обретения независимости от Великобритании 24 октября 1964 года.

В последний раз смертная казнь применялась в 1997 году. В 2021 году в Замбии было вынесено по меньшей мере 9 новых смертных приговоров, на конец года в камерах для приговоренных к казни находилось 257 человек, сообщала правозащитная организация Amnesty International.

Хакаинде Хичилема победил на выборах 12 августа 2021 года и стал президентом Замбии, получив 2,8 млн голосов против 1,8 млн голосов за действовавшего тогда президента Эдгара Лунгу.