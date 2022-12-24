Сын Лукашенко потренировался стыковать «Союз МС» к МКС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Глава Забайкалья объяснил удаление поста с обложкой об окопе и Новом году Политика, 18:57
Фигурант дела FTX призналась в обмане инвесторов криптобиржи Бизнес, 18:36
Подоляк призвал к «более разрушительным» мерам вместо санкций для Ирана Политика, 18:35
В Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности из-за гололеда Город, 18:27
Как руда превращается в металл. Видео-гайд РБК и Норникель, 18:26
Президент Замбии отменил смертную казнь и наказание за оскорбление себя Политика, 18:25
Госдума одобрила законопроект о штрафах за перепродажу данных из ЕГРН Политика, 18:10
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
Валиева уступила титул чемпионки России 15-летней Акатьевой Спорт, 18:00
В РГГУ заявили об обсуждении увольнения Николая Сванидзе Политика, 17:52
Сын Лукашенко потренировался стыковать «Союз МС» к МКС Политика, 17:28
Как люди распоряжаются крупными выигрышами в лотерею РБК и Столото, 17:24
Что известно об арендаторе сгоревшего дома престарелых в Кемерово. Видео Общество, 17:23
Бывший генсек РФС назвал переход в Азию «коллективным харакири» Спорт, 17:20
Грабитель украл у экс-тренера Бразилии украшение и раскритиковал за ЧМ Спорт, 17:17
Политика ,  
0 

Сын Лукашенко потренировался стыковать «Союз МС» к МКС

Сын президента Белоруссии Лукашенко Николай потренировался стыковать «Союз МС» к МКС

Сын Лукашенко потренировался стыковать «Союз МС» к МКС
Video

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай провел тренировку по стыковке корабля «Союз МС» к МКС во время посещения Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в Московской области.

Сотрудники ЦПК в Звездном корабле продемонстрировали Николаю Лукашенко тренажер стыковки, который используют космонавты при подготовке к полету на МКС. За тренировкой наблюдал президент Белоруссии.

Александр Лукашенко вместе с сыном прилетел в Москву утром, они посетили ЦПК по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба главы Белоруссии. Лукашенко осмотрел гидролабораторию, понаблюдал за тренировкой в центрифуге и пообщался с шестью претендентками на полет в космос от Белоруссии, которые проходят отбор в Звездном городке.

Сопровождали Лукашенко гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, начальник ЦПК Максим Харламов и исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации Сергей Крикалев.

О планах отправить в космос космонавта из Белоруссии и включение его в экипаж МКС Путин сообщал в ноябре 2021 года. В апреле 2022 года он поручил «Роскосмосу» организовать полет белорусских представителей в космос.

Читайте на РБК Pro
Как справиться с главным признаком старения: 3 эффективных метода
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
«А то станешь дворником»: как лучше объяснить ребенку, зачем учиться
Сервисов по релокации все больше, а переехать все сложнее. В чем причина

В июне Национальная академия наук Белоруссии направила в госкорпорацию список из 29 кандидатов. Полет первой белорусской женщины-космонавта планируется осенью 2023 года на российском космическом корабле «Союз МС».

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Персоны
Александр Лукашенко МКС Звездный городок «Союз МС»

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
Путин попросил «Роскосмос» подготовить полет белорусского космонавта
Политика
«Роскосмос» начал подготовку к работе по высадке человека на Луну
Технологии и медиа
«Роскосмос» пообещал полеты на Луну в 4 раза дешевле, чем у NASA
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter