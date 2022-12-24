Сын Лукашенко потренировался стыковать «Союз МС» к МКС

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Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай провел тренировку по стыковке корабля «Союз МС» к МКС во время посещения Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в Московской области.

Сотрудники ЦПК в Звездном корабле продемонстрировали Николаю Лукашенко тренажер стыковки, который используют космонавты при подготовке к полету на МКС. За тренировкой наблюдал президент Белоруссии.

Александр Лукашенко вместе с сыном прилетел в Москву утром, они посетили ЦПК по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба главы Белоруссии. Лукашенко осмотрел гидролабораторию, понаблюдал за тренировкой в центрифуге и пообщался с шестью претендентками на полет в космос от Белоруссии, которые проходят отбор в Звездном городке.

Сопровождали Лукашенко гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, начальник ЦПК Максим Харламов и исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации Сергей Крикалев.

О планах отправить в космос космонавта из Белоруссии и включение его в экипаж МКС Путин сообщал в ноябре 2021 года. В апреле 2022 года он поручил «Роскосмосу» организовать полет белорусских представителей в космос.

В июне Национальная академия наук Белоруссии направила в госкорпорацию список из 29 кандидатов. Полет первой белорусской женщины-космонавта планируется осенью 2023 года на российском космическом корабле «Союз МС».