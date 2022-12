В Милане допустили отмену балета с участием россиянина из-за угроз

В театре «Арчимбольди» в итальянском Милане могут отменить запланированные на конец января балетные постановки «Распутин» с участием российского танцора Сергея Полунина, сообщил газете La Corriera della Sera режиссер Джанмарио Лонгони.

Администрация театра написала в Instagram (владелец соцсети, компания Metа, признана в России экстремистской организацией и запрещена), что «несмотря на веру в свободу выражения мнений и художественную аполитичность» может отменить балет «Распутин», о показе которого объявил еще в 2019 году. La Corriera della Sera пишет, что в Сети появились петиции с требованием не пускать Полунина.

Как объяснил Лонгони, показ постановки несколько раз переносили, он планировался и на весну этого года, однако Полунин тогда получил травму. При этом билеты на балет распроданы, и режиссер указал, что провести показ было бы уважительно по отношению к зрителям. Однако Лонгони обеспокоен возможными инцидентами. «Мы получаем угрозы. Наши сотрудники получают угрозы. А если он [Полунин] приедет, а потом в зале что-нибудь случится? Раздражает то, что это происходит под пацифистским предлогом. Они хотят не только мира, но и заставить замолчать тех, кто не думает так же, как они», — заявил Лонгони.

Полунину 33 года, он родился в Херсоне. Учился в Киевском хореографическом училище, а затем поступил в школу Королевского балета Великобритании. Впоследствии был принят в его труппу и уже в 19 лет стал премьером.

В 2012-м Полунин решил уйти из Королевского балета и начал работать в России, однако продолжил участие в различных проектах на Западе — например, снимался в кино («Убийство в Восточном экспрессе») и клипах (Take me to the church Хозиера). В 2019-м должен был начать сотрудничество с Парижской оперой, но она в итоге отказалась работать с Полуниным после его сексистских и гомофобных высказываний. В том же году его назначали и.о. ректора Академии хореографии в Севастополе.