Путин назвал ключевую задачу оборонных предприятий

Владимир Путин на совещании с руководителями организаций ОПК (Фото: kremlin.ru)

Ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса — обеспечение всех подразделений оружием, техникой, снаряжением и боеприпасами хорошего качества и в короткий срок, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителям военных заводов в Туле. Трансляцию вел канал «Россия 24».

«Кроме того, важно совершенствовать, значительно улучшать характеристики вооружений и оснащения наших бойцов с учетом полученного боевого опыта», — продолжил президент.

Он признал, что проблемных вопросов «не может не быть в такой объемной и масштабной работе». И предложил представителям ОПК представить свои идеи, как решить существующие проблемы. Отдельным вопросом Путин назвал обеспечение обратной связи предприятий и подразделений, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Президент выразил надежду, что, «как и в предыдущие годы, как и в этом году», в следующем году гособоронзаказ по производству вооружений будет выполнен полностью.

В Туле Путин посетил машиностроительный завод «Щегловский вал» (входит в АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова» — разработчик систем ПВО, высокоточного управляемого оружия и другой военной и гражданской продукции). Вместе с местным губернатором Алексеем Дюминым он осмотрел сборочные цеха тяжелых машин и легкобронированной техники.