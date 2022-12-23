Роскомнадзор проверит утечку паспортных данных водителей в «Ситимобиле»

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Роскомнадзор проверит данные о возможной утечке персональных данных в компании «Ситимобил», заявили РБК в ведомстве.

«В соответствии с законодательством о персональных данных оператор в течение суток с момента подобного инцидента должен уведомить Роскомнадзор. По состоянию на 15:00 такого уведомления в ведомство не поступило», — отметили в Роскомнадзоре.

Телеграм-каналы «Утечки информации» и in4security сообщили, что в открытый доступ попали более 4 тыс. фотографий и сканов первых страниц паспортов таксистов. Архив появился на сайте «Ситимобила». По данным канала Dataleaks, информацию выложили «проукраинские хакеры» из группировки NLB.

Сервис такси начал внутреннее расследование. Компания проверяет, хранились ли украденные данные в ее системе и как именно произошла утечка. В «Ситимобиле» пообещали направить уведомление о случившемся в Роскомнадзор, взяли на себя ответственность за утечку и извинились перед водителями.